Inter | Bastoni | “Juve favorita Società? Dirigenti risolveranno tutto”

"La Juve resta favorita per lo scudetto? Sicuramente, per forza di cose è così. Vincono da parecchio tempo in Italia, sta a noi e alle altre squadre provare a fermare questo dominio". Queste le dichiarazioni del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal derby d'Italia. "E' sempre una grande emozione, l'ho giocato 3-4 volte ma provi sempre le stesse sensazioni. E' un big match – ha aggiunto – La Juve sono tanti anni che vince, il nostro percorso è iniziato invece l'anno scorso con l'arrivo del mister (Conte, ndr). E' un processo, stiamo continuando a crescere. Proveremo a metterli in difficoltà". Il pericolo numero 1 sarà Cristiano Ronaldo ma Bastoni avverte: "Non c'è solo lui, Juve ha tanti giocatori forti. Come si ferma CR7 ...

