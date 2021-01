In Australia Google fa sparire alcune testate dai risultati di ricerca per un “esperimento” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Google è finito sotto accusa in Australia per aver rimosso dai risultati delle ricerche alcuni contenuti pubblicati da editori locali. Secondo il colosso l’operazione fa parte di un “esperimento”. Ripercorriamo i fatti. In settimana la testata Australian Financial Review ha segnalato che alcuni utenti non vedevano più i link agli articoli di giornali locali nei risultati delle ricerche. Interrogata sul fatto, l’azienda ha spiegato di aver “eseguito alcuni esperimenti che hanno coinvolto circa l’1% degli utenti della Google Search in Australia per misurare l’impatto delle attività di informazione di Google Search”. L’attività sarebbe uno dei tanti test che conduce ogni anno. La mossa, tuttavia, ha fatto drizzare le antenne agli editori. ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021)è finito sotto accusa inper aver rimosso daidelle ricerche alcuni contenuti pubblicati da editori locali. Secondo il colosso l’operazione fa parte di un “”. Ripercorriamo i fatti. In settimana la testatan Financial Review ha segnalato che alcuni utenti non vedevano più i link agli articoli di giornali locali neidelle ricerche. Interrogata sul fatto, l’azienda ha spiegato di aver “eseguito alcuni esperimenti che hanno coinvolto circa l’1% degli utenti dellaSearch inper misurare l’impatto delle attività di informazione diSearch”. L’attività sarebbe uno dei tanti test che conduce ogni anno. La mossa, tuttavia, ha fatto drizzare le antenne agli editori. ...

ConfassCom : RT @Primaonline: L’Australia avverte Google: deve pagare per le news sulla sua piattaforma. E non deve bloccare “per prova” chi le produce… - Primaonline : L’Australia avverte Google: deve pagare per le news sulla sua piattaforma. E non deve bloccare “per prova” chi le p… - fisco24_info : Australia, il governo obbligherà i big web a pagare le news ospitate sulle piattaforme: Immediata la replica di Goo… -