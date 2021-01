Il Derby d’Italia ai tempi del Covid, Agnelli e Zhang si guardano negli occhi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Due società animate da un’antica rivalità che però hanno tantissimo in comune. E intanto Sunung valuta la cessione del 40% del pacchetto azionario Due presidente amici, che si scambiano esperienze vissute e visioni sul futuro. Due dirigenti, Marotta e Paratici, che si conoscono come le loro tasche. Due bomber, Lukaku e Ronaldo, in lizza per il titolo di capocannoniere. Un allenatore, Conte, ex bandiera juventina e l’altro, Pirlo, che ad Appiano non fu apprezzato per poi vincere tutto al Milan. Sono solo alcuni degli spunti del 175° Derby d’Italia, tra due squadre animate da una rivalità storica che negli anni si è caricata anche delle scorie di Calciopoli. Inter Juve non è mai una partita come le altre, ma sarà la prima in cui le due squadre si affrontano in totale emergenza sanitaria, dopo mesi complicati, di sacrifici e con un calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Due società animate da un’antica rivalità che però hanno tantissimo in comune. E intanto Sunung valuta la cessione del 40% del pacchetto azionario Due presidente amici, che si scambiano esperienze vissute e visioni sul futuro. Due dirigenti, Marotta e Paratici, che si conoscono come le loro tasche. Due bomber, Lukaku e Ronaldo, in lizza per il titolo di capocannoniere. Un allenatore, Conte, ex bandiera juventina e l’altro, Pirlo, che ad Appiano non fu apprezzato per poi vincere tutto al Milan. Sono solo alcuni degli spunti del 175°, tra due squadre animate da una rivalità storica cheanni si è caricata anche delle scorie di Calciopoli. Inter Juve non è mai una partita come le altre, ma sarà la prima in cui le due squadre si affrontano in totale emergenza sanitaria, dopo mesi complicati, di sacrifici e con un calcio ...

OdeonZ__ : Del Piero e il derby d’Italia: “Mai una partita come le altre” - LuigiBevilacq17 : RT @roserra757: Skysport 24. ' e adesso parliamo dell'Inter in vista del derby d'Italia '. E partono tre servizi consecutivi in cui si vede… - Bob6Rock : Stasera c’è il #derby di #Roma e domenica sera il #derby d’ #Italia due partite che faranno la differenza per la c… - LifeLikeBlog1 : Il #derby d' #Italia Chi la favorita questa volta? #InterJuve #Inter #juve - ParmeshSriv : RT @SempreIntercom: Official – Daniele Doveri To Referee Derby d’Italia Between Inter & Juventus In Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Derby d’Italia SNAI – Coppa Italia: in campo le bigJuventus su tutte, il 14° titolo è a 3,50 Fortune Italia