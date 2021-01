Governo: Ricci (Pd), ‘spero Conte abbia voti per continuare a lavorare’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L’Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Spero Governo #Conte abbia i voti martedì per continuare insieme ad occuparci di sanità, lavoro e sviluppo. I sindaci ragionano così”. Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L’Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Speromartedì perinsieme ad occuparci di sanità, lavoro e sviluppo. I sindaci ragionano così”. Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo, del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Ricci (Pd), 'spero Conte abbia voti per continuare a lavorare'... - Roberto_Ricci : RT @pfmajorino: Mi auguro che ci siano i numeri per andare avanti con il governo Conte, #Zingaretti si sta muovendo nella direzione giusta.… - ocsecnarf1 : RT @isleofguam: @Drittorovescio_ Povero Ricci, sarebbe anche una persona normale, se non dovesse perdere la faccia nel tentativo inutile e… - TutankhatonEdit : @ilPostSport @ilpost @lunarossa @INEOSTEAMUK E la crisi di governo passerà in secondo piano E si torna agli anni 80… - Affaritaliani : Ricci: 'Pd unito a sostegno del Governo Conte. In Parlamento ognuno si assumerà responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Ricci Governo: Ricci (Pd), 'spero Conte abbia voti per continuare a lavorare' Fortune Italia Governo: Ricci (Pd), 'spero Conte abbia voti per continuare a lavorare'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L'Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Spero governo #Conte ab ...

Ascolti tv, Formigli vs Del Debbio: Piazzapulita accelera. Vespa super

Ascolti tv, Lilli Gruber supera l'8%, Elena Sofia Ricci batte Can Yaman. Milo Infante a 500mila spettatori. Masterchef record ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L'Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Spero governo #Conte ab ...Ascolti tv, Lilli Gruber supera l'8%, Elena Sofia Ricci batte Can Yaman. Milo Infante a 500mila spettatori. Masterchef record ...