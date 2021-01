Giulia De Lellis e i problemi alla testa: compleanno rovinato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi Giulia De Lellis compie 25 anni, ma nelle ultime ore un episodio particolare ha animato la vigilia del suo compleanno. Giulia De Lellis (Instagram)Quando si parla di Giulia De Lellis, niente passa in secondo piano. Soprattutto, poi, quando per la giovane influecer arriva il momento di festeggiare il compleanno. Proprio oggi, 15 gennaio, la giovane romana festeggia i suoi 25 anni. Un quarto di secolo all’interno del quale Giulia ha attraversato una crescita mediatica esponenziale. Da ‘Uomini e donne’, passando per il ‘Grande Fratelllo Vip’ ed il ruolo predominante di regina dei social, quella della De Lellis è stata una cavalcata impressionante. Il pubblico la adora, e cosi ogni giornata viene ... Leggi su kronic (Di venerdì 15 gennaio 2021) OggiDecompie 25 anni, ma nelle ultime ore un episodio particolare ha animato la vigilia del suoDe(Instagram)Quando si parla diDe, niente passa in secondo piano. Soprattutto, poi, quando per la giovane influecer arriva il momento di festeggiare il. Proprio oggi, 15 gennaio, la giovane romana festeggia i suoi 25 anni. Un quarto di secolo all’interno del qualeha attraversato una crescita mediatica esponenziale. Da ‘Uomini e donne’, passando per il ‘Grande Fratelllo Vip’ ed il ruolo predominante di regina dei social, quella della Deè stata una cavalcata impressionante. Il pubblico la adora, e cosi ogni giornata viene ...

federica89M : No stiamo qui a postare le cacate su Instagram! PRONTO?!?! @GiuseppeConteIT sei il presidente del consiglio non giulia de lellis - pessimina : RT @giuliamambelli_: Più Giulia Valentina e meno Giulia De Lellis grazie - infoitcultura : Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) - GossipItalia3 : Giulia De Lellis: il regalo di compleanno dal prezzo da capogiro #gossipitalianews - Notiziedi_it : Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) -