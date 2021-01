Fortunata? Anna Tatangelo su quella frase: “Non c’era Gigi D’Alessio!” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia e “La musica che gira intorno”, c’è l’amato Gigi D’Alessio: quella risposta piccata di Anna Tatangelo che fece il suo nome Gigi D’Alessio (fonte foto: YouTube, Rai) – Anna Tatangelo (fonte foto: Instagram, @ AnnaTatangeloofficial)C’è grande attesa per “La musica che gira intorno”, con la prima delle due serate speciali, stasera, che segnano il ritorno in tv di Fiorella Mannoia: tra i tanti ospiti della trasmissione in onda su Rai 1, l’amatissimo e noto Gigi D’Alessio. I telespettatori non vedono l’oro di godersi la serata, consapevoli che Fiorella, insieme a tutti i noti personaggi del mondo dello spettacolo che vi prenderanno parte, saprà regalare forti emozioni, ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia e “La musica che gira intorno”, c’è l’amatoD’Alessio:risposta piccata diche fece il suo nomeD’Alessio (fonte foto: YouTube, Rai) –(fonte foto: Instagram, @official)C’è grande attesa per “La musica che gira intorno”, con la prima delle due serate speciali, stasera, che segnano il ritorno in tv di Fiorella Mannoia: tra i tanti ospiti della trasmissione in onda su Rai 1, l’amatissimo e notoD’Alessio. I telespettatori non vedono l’oro di godersi la serata, consapevoli che Fiorella, insieme a tutti i noti personaggi del mondo dello spettacolo che vi prenderanno parte, saprà regalare forti emozioni, ...

zavoli_anna : @Sam_errore No, nella vita son fortunata, è quello il vero culo?? - FlenderMusic : RT @wondermark: Cristiana Dell’Anna, una delle attrici protagoniste della fortunata serie televisiva “Gomorra”, approda al mondo musicale,… - zavoli_anna : @Mari5859Mari Certo, anche questo è per me... Sono fortunata ?? - anna_volante : @pensieri_vivaci Il paragone con l'abito da vetrina è veramente fuori luogo. La domanda è sensata: atteso che Astra… - seamenworld : @annapres70 Sempre regali anna sei fortunata???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortunata Anna Reggio Calabria, brogli elettorali: iniziati gli interrogatori ai presidenti di seggio Stretto web Anna fa prima del papà alla guida e nasce in autostrada

Una storia che ha dell´incredibile, ma fortunatamente a lieto fine. Questa mattina una bimba di nome Anna è venuta al mondo sulla corsia Sud dell´A12 mentre il papà Federico stava trasportando la mamm ...

A caccia dei migliori libri che raccontano la scienza: riparte il Premio Galileo

Riparte il Premio letterario Galileo, che da 15 anni seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica dell’ultimo biennio e che è diventato, nel suo settore, l’evento numero 1 in Italia. La list ...

Una storia che ha dell´incredibile, ma fortunatamente a lieto fine. Questa mattina una bimba di nome Anna è venuta al mondo sulla corsia Sud dell´A12 mentre il papà Federico stava trasportando la mamm ...Riparte il Premio letterario Galileo, che da 15 anni seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica dell’ultimo biennio e che è diventato, nel suo settore, l’evento numero 1 in Italia. La list ...