Flavio Briatore: “Bravo Matteo Renzi! Questa gente deve capire una cosa” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mi congratulo con Matteo Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!”. Flavio Briatore è al momento uno dei pochissimi – se non addirittura l’unico – che si è congratulato pubblicamente con il leader di Italia Viva per la crisi di governo che ha aperto mercoledì, rassegnando le dimissioni delle sue due ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, nel pieno dell’emergenza Covid. “Questa gente deve capire che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”, ha tuonato l’imprenditore rilanciando una posizione già espressa più volte contro l’esecutivo. “Non è vero che una crisi è incompatibile con un’emergenza”, ha rilanciato ancora Briatore, spiegando: “È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mi congratulo conRenzi per aver dato una scossa a questo governo.!”.è al momento uno dei pochissimi – se non addirittura l’unico – che si è congratulato pubblicamente con il leader di Italia Viva per la crisi di governo che ha aperto mercoledì, rassegnando le dimissioni delle sue due ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, nel pieno dell’emergenza Covid. “che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”, ha tuonato l’imprenditore rilanciando una posizione già espressa più volte contro l’esecutivo. “Non è vero che una crisi è incompatibile con un’emergenza”, ha rilanciato ancora, spiegando: “È ...

