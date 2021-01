Femminicidio a Sassari | impressionante dettaglio sulla violenza dell’assassino

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È trascorso quasi un anno da quando Zdenka Krejcikova è stata uccisa dall’ex compagno, il 45enne Francesco Fadda. L’uomo l’aveva accoltellata di fronte alle figlie, con le quali era in seguito fuggito. In questi giorni, il medico legale Salvatore Lorenzoni ha ricostruito la dinamica deldavanti alla Corte d’Assise di, rivelando undavvero agghiacciante. L’omicidio nel sassarese Prima di essere uccisa, Zdenka Krejcikova avrebbe già subito violenze da parte di Francesco Fadda, con il quale aveva avuto una relazione poi conclusa. Poche settimane prima che avvenisse l’aggressione fatale, la donna era riuscita a ottenere un divieto di avvicinamento per l’ex compagno. Questa misura era stata resa necessaria dai continui maltrattamenti subiti e dal timore che anche le figlie di Zdenka, due gemelle di 11 ...