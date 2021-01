Di Lello procuratore aggiunto Figc | «Il Napoli non ha sbagliato nulla»

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Marco Diè intervenuto ai microfoni di radio Punto Nuovo sulla decisione di archiviazione dell’inchiesta sul protocollo covid per Juve-? “Dopo la mancata partenza del 4 ottobre fu aperto un procedimento per comprendere se c’erano state delle violazioni. Quel procedimento si è concluso ieri, con la richiesta avanzata dalChinè sulla base delle indagini che non avevano ravvisato alcuna violazione. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, la valutazione è stata anche consequenziale. Se fosse passata in giudicato la sentenza di Sandulli, la violazione sarebbe stata di ben altro tenore, probabilmente. Noi dobbiamo comprenderci: se una società viola il codice di giustizia sportiva, è sottoposta a giurisdizione degli uffici ...

Marco Di Lello ha spiegato a radio Punto Nuovo le motivazioni per cui è stata decisa l'archiviazione dell’inchiesta sul protocollo Covid per Juve-Napoli ...Possiamo immaginare che sarebbe stata anche la strada che avrebbe scelto il Napoli in caso di contestazione e non archiviazione. Se fosse passata in giudicato la sentenza di Sandulli, la violazione sa ...