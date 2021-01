Chi è Francesco Venditi, il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesco Venditti, romano classe 1976, è figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, la cui storia d’amore è andata avanti dal 1975 al 1978 concludendosi per il tradimento di lui. Fin da giovane, il figlio del celebre cantautore e dell’attrice e doppiatrice ha deciso di seguire le orme professionali della madre. Questo lo ha portato, nel 1996, a debuttare sul grande schermo in Vite Strozzate, film diretto da Ricky Tognazzi, il secondo marito di Simona Izzo e l’uomo che ancora oggi è al suo fianco. Il debutto in televisione è arrivato lo stesso anno con Compagni di Branco, alla cui regia c’era invece Paolo Poeti. Nel corso della sua carriera, Francesco Venditti ha partecipato ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021), romano classe 1976, èdi, la cui storia d’amore è andata avanti dal 1975 al 1978 concludendosi per il tradimento di lui. Fin da giovane, ildel celebre cantautore e dell’attrice e doppiatrice ha deciso di seguire le orme professionali della madre. Questo lo ha portato, nel 1996, a debuttare sul grande schermo in Vite Strozzate, film diretto da Ricky Tognazzi, il secondo marito die l’uomo che ancora oggi è al suo fianco. Il debutto in televisione è arrivato lo stesso anno con Compagni di Branco, alla cui regia c’era invece Paolo Poeti. Nel corso della sua carriera,ha partecipato ad ...

