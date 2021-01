Chef Locatelli: “Situazione tragica e Renzi apre crisi, ma perché non va a lavorare?” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Molti italiani non hanno compreso la mossa di Matteo Renzi, che nel bel mezzo di una pandemia e di una crisi economica e sociale senza precedenti, ha deciso di ritirare le due ministre di Italia Viva dall’esecutivo Conte, sancendo la crisi del Governo. Tra i più critici c’è lo Chef stellato Giorgio Locatelli, noto al grande pubblico per essere uno dei giudici di MasterChef, che ha detto la sua sull’attuale Situazione in un’intervista all’AdnKronos. “Siamo in una Situazione tragica tutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto”, ha commentato da Londra. Un momento di grande difficoltà per il settore della ristorazione, tra i più colpiti ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Molti italiani non hanno compreso la mossa di Matteo, che nel bel mezzo di una pandemia e di unaeconomica e sociale senza precedenti, ha deciso di ritirare le due ministre di Italia Viva dall’esecutivo Conte, sancendo ladel Governo. Tra i più critici c’è lostellato Giorgio, noto al grande pubblico per essere uno dei giudici di Master, che ha detto la sua sull’attualein un’intervista all’AdnKronos. “Siamo in unatutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto”, ha commentato da Londra. Un momento di grande difficoltà per il settore della ristorazione, tra i più colpiti ...

