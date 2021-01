UOMINI E DONNE oggi, 14 gennaio: MICHELE DENTICE lascia il programma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una nuova puntata di UOMINI e DONNE è andata in onda oggi (14 gennaio) alle 14.45 su Canale 5; continuiamo con il racconto della registrazione del 29 dicembre 2020. Si inizia da dove eravamo rimasti ieri, cioè con le due nuove possibili conoscenze per Gemma Galgani e Maurizio. Se l’uomo ha deciso di non far rimanere la donna venuta per lui, Gemma invece in un primo momento decide di ballare con la new entry Adel, ma poi preferisce eliminarlo. A proposito di Maurizio, l’opinionista Tina Cipollari ritorna sull’argomento Capodanno, affrontato nella puntata di ieri. Tina ha proposto ai due, dato che non avevano trascorso insieme i giorni di Natale, di passare insieme almeno il Capodanno ma, se la Galgani si era dimostrata sin da subito favorevole a questa proposta, Maurizio dice di nutrire delle riserve al momento e che ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una nuova puntata diè andata in onda(14) alle 14.45 su Canale 5; continuiamo con il racconto della registrazione del 29 dicembre 2020. Si inizia da dove eravamo rimasti ieri, cioè con le due nuove possibili conoscenze per Gemma Galgani e Maurizio. Se l’uomo ha deciso di non far rimanere la donna venuta per lui, Gemma invece in un primo momento decide di ballare con la new entry Adel, ma poi preferisce eliminarlo. A proposito di Maurizio, l’opinionista Tina Cipollari ritorna sull’argomento Capodanno, affrontato nella puntata di ieri. Tina ha proposto ai due, dato che non avevano trascorso insieme i giorni di Natale, di passare insieme almeno il Capodanno ma, se la Galgani si era dimostrata sin da subito favorevole a questa proposta, Maurizio dice di nutrire delle riserve al momento e che ...

