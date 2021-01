Un hackeraggio dietro la storia di Conte contro Renzi? Le strade social portano al Movimento 5 Stelle

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalla pagina Facebook del presidente del Consiglio a un gruppo gestito da anonimi è un attimo. Creato poco prima delle 11:43, orario di uno dei primi post, è stato poi promosso attraverso unapubblicata – e poi rimossa dopo circa mezz’ora – dalla pagina ufficiale di Giuseppepermettendo di ottenere oltre 3.700 iscritti in poco tempo. Poco prima delle 15:44 succede qualcosa nel gruppo: scompaiono i comunicati fissati in alto nel gruppo e pubblicati da una pagina Facebook chiamata Infopolitica.it. Insieme ai post sparisce anche la pagina, lasciando il gruppo privo di amministratori visibili e di pubblico dominio. Qualcosa è successo ed evidentemente qualcuno ha cercato di nascondere le tracce. Lo staff del presidenteammette che la pubblicazione dellac’è stata, ma non autorizzata ...