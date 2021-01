Traffico Roma del 14-01-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati code sono segnalate sul percorso urbano dell’a24 per un incidente tra l’uscita del raccordo è quella per Togliatti verso la tangenzialein fila poi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e Tuscolana con difficoltà dimissione per ilche arriva dalla diramazione disud ci sono poi nelle due direzioni sul viadotto della Magliana per i lavori tra via del pattinaggio e via della Maglianarallentato poi sempre per lavori su via Ardeatina tra via Castel di Leva via di Fioranello in direzione del grande raccordo anulare Porte diColle regillo su via di Rocca Cencia rallentamenti per incidente all’altezza di Sellia per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete ...