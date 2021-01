Torta dei 5 Minuti | si prepara in un soffio | sparisce in un baleno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Avete mai sentito parlare delladei 5? Si tratta di una ricetta molto semplice e pronta in un attimo. La scelta giusta, quindi, per chi ha ospiti inattesi e non ha molto tempo a disposizione. Questo dolce vi permetterà di fare bella figura e di soddisfare anche i palati più esigenti. L’ideale è servirlo insieme ad una tazza di tè oppure ad una tisana calda. Ma non solo. Potete mangiarlo anche a colazione, magari accompagnata ad una spremuta d’arancia. Oppure a fine pasto per chiudere in dolccezza. Curiose di sapere come si? Iniziamo!dei 5: ingredienti ezione Perre questa ricetta, procuratevi: burro, 50 g farina 00, 240 g zucchero semolato, 150 g baccello di vaniglia, 1 baccello lievito per dolci, 1 ...