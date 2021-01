Taylor Swift, l’album “Evermore” batte tutti i record (Di giovedì 14 gennaio 2021) Taylor Swift è entrata ufficialmente nella storia! Ad un mese dalla pubblicazione del suo nono album in studio, Evermore continua a scalare la classifiche di tutto il mondo e ottenere grandi risultati. Nella prima settimana ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo: è l’ottavo disco della cantante a raggiungere questo traguardo. La cantante è diventata così la prima e unica artista a debuttare contemporaneamente al primo posto della Billboard 200 e della Billboard Hot 100. Inoltre, con l’album Folklore ha raggiunto un altro importante traguardo: è la prima donna dal 1963 ad aver posizionato 2 album nella Top 3 della Billboard 200. Infine, Taylor è la prima artista a posizionarsi al vertice della Artist 100 Chart di Billboard per 45 settimane. Taylor ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)è entrata ufficialmente nella storia! Ad un mese dalla pubblicazione del suo nono album in studio,continua a scalare la classifiche di tutto il mondo e ottenere grandi risultati. Nella prima settimana ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo: è l’ottavo disco della cantante a raggiungere questo traguardo. La cantante è diventata così la prima e unica artista a debuttare contemporaneamente al primo posto della Billboard 200 e della Billboard Hot 100. Inoltre, conFolklore ha raggiunto un altro importante traguardo: è la prima donna dal 1963 ad aver posizionato 2 album nella Top 3 della Billboard 200. Infine,è la prima artista a posizionarsi al vertice della Artist 100 Chart di Billboard per 45 settimane....

Taylor Swift: "Evermore" batte ogni record

Taylor Swift è entrata nella storia! Ad un mese dalla pubblicazione del suo nono album in studio, “evermore” continua a scalare la classifiche di tutto il mondo e ottenere importanti risultati.

