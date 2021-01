Sversamenti nocivi | abusivismo | illegalità | operazione Carabinieri-Polizia Locale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Articolatadi tutela ambientale portata a termine, giovedì 14 gennaio, daisupportati dallaMunicipale del Comune di Pontecagnano Faiano. Stamattina, a bordo dell’elicottero militare, è salito anche il sindaco Giuseppe Lanzara. Che così commenta: “Grazie a questa forte azione di vigilanza, il Nucleo Elicotteristi deiriesce a contrastare fenomeni come lo sversamento di sostanze nocive nei corsi d’acqua e l’. Tutte pratiche che danneggiano gravemente la nostra terra. Inoltre, proprio oggi nel quartiere Magazzeno, sono stati effettuati dei controlli atti a prevenire il fenomeno dei reati predatori attenzionando in special modo delle aree occupate da extra comunitari. Un ringraziamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Sversamenti nocivi

