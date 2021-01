Star Wars, Liam Neeson: "Mi chiedo se non stia iniziando a svanire dal panorama cinematografico" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Liam Neeson teme che l'interesse per la saga di Star Wars stia iniziando a svanire, ma aggiunge che tornerebbe volentieri a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn. Liam Neeson non chiude la porta alla possibilità di tornare a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars, ma teme che la saga stia iniziando a svanire dal panorama cinematografico. In un'intervista a Collider, Liam Neeson si è detto sorpreso dal clamore dei fan alla possibile notizia del suo ritorno in Star Wars, per l'esattezza nella serie su Obi-Wan Kenobi: "Sarò onesto con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)teme che l'interesse per la saga di, ma aggiunge che tornerebbe volentieri a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn.non chiude la porta alla possibilità di tornare a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn in, ma teme che la sagadal. In un'intervista a Collider,si è detto sorpreso dal clamore dei fan alla possibile notizia del suo ritorno in, per l'esattezza nella serie su Obi-Wan Kenobi: "Sarò onesto con ...

