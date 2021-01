Smile Medi | in Campania il primo esperimento di ortodonzia sociale del Sud

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Si chiama odontoiatria etica ee si rivolge a tutti coloro che sono costretti a rinviare anche una semplice otturazione dal dentista perché i soldi per le cure dentali sono pochi e vivono il dramma di non potersi curare nella difficile congiuntura economica imposta dal Coronavirus. Ed è proprio per non trascurare l’igiene dentale, così importante per la salute, che è nato a Aversa la Onlus, la prima realtà campana di odontoiatriacon l’obiettivo di promuovere la salute del cavo orale e prevenirne le patologie. Un’iniziativa promossa sulla stessa linea etica voluta da anni dal Centroco Santagostino di Milano e che nel giro di poco tempo, grazie all’ausilio di professionisti del settore che operano in sinergia nel centro, ha visto triplicare i pazienti: solo nel ...