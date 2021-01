Roma | attività abusiva di affittacamere | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La Polizia di Stato scopre un’di: denunciato un cittadino straniero anche per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito dei consueti controlli posti in essere per il contrasto e la prevenzione dei reati predatori, nonché per il rispetto delle norme a presidio del contenimento della diffusione del COVID 19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un’unità cinofila, due unità di PoliziaCapitale insieme ad alcuni operatori della sala operativa del Comune di, hanno scoperto, in viale Giustiniano Imperatore un appartamento all’interno del quale, uno degli occupanti – un ...