Presto un nuovo videogioco di Star Wars (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ubisoft e Lucasfilm Games hanno annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo videogioco open-world (il giocatore si muove liberamente scegliendo quando e come interagire con i personaggi) a partire dall’universo narrativo di Star Wars. A guidare la direzione creativa sarà Julian Gerighty, già firma di Splinter Cell e The Division 2, mentre allo sviluppo della storia ci penserà la svedese Massive Entertainment. Per ora non c’è alcun dettaglio sulla trama, anche se Gerighty assicura che si tratterà di qualcosa di completamente diverso dai suoi lavori più recenti, molto focalizzati sull’azione, e che ci sarà modo di tributare il doveroso omaggio alla lunga tradizione della galassia di Guerre stellari: “Vogliamo prendere ciò che è familiare e rilevante di Star Wars e raccontare le storie ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ubisoft e Lucasfilm Games hanno annunciato l’intenzione di realizzare unopen-world (il giocatore si muove liberamente scegliendo quando e come interagire con i personaggi) a partire dall’universo narrativo di. A guidare la direzione creativa sarà Julian Gerighty, già firma di Splinter Cell e The Division 2, mentre allo sviluppo della storia ci penserà la svedese Massive Entertainment. Per ora non c’è alcun dettaglio sulla trama, anche se Gerighty assicura che si tratterà di qualcosa di completamente diverso dai suoi lavori più recenti, molto focalizzati sull’azione, e che ci sarà modo di tributare il doveroso omaggio alla lunga tradizione della galassia di Guerre stellari: “Vogliamo prendere ciò che è familiare e rilevante die raccontare le storie ...

TvTalk_Rai : Le fan impazziscono, i social si infiammano, la tv è disposta a tutto per metterlo sotto contratto, le aziende per… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - GiovanniToti : Non credo che gli italiani, in un momento così delicato e alla vigilia di un nuovo Dpcm, abbiano bisogno di ulterio… - DiegoPopolizio : @eolo_it @CiscoItalia Benvenuti, vi ringrazio per avermi contattato, mi metterò di nuovo al più presto. - AlessandroVi69 : @fattoquotidiano @WandaMarra Io mi siedo, mi faccio i popcorn. Nell'attesa di che? Di vedere le capriole del Fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto nuovo Vodafone Sempre Connessi: presto nuovo servizio di rete di backup mobile per il fisso MondoMobileWeb.it Ambiente: nuovo record nel 2020 per il riscaldamento degli oceani

I risultati della ricerca rappresentano un ulteriore chiaro dato che indica la necessità di agire al più presto per limitare gli effetti del ... grazie all'utilizzo di nuove metodologie per l'analisi ...

Covid. Gimbe: “Risalgono tutte le curve. Serve nuovo lockdown”

Il monitoraggio settimanale di Gimbe evidenzia l’incremento dei nuovi casi e la risalita delle curve di ricoveri con sintomi e terapie intensive, entrambe sopra soglia di saturazione in metà delle reg ...

I risultati della ricerca rappresentano un ulteriore chiaro dato che indica la necessità di agire al più presto per limitare gli effetti del ... grazie all'utilizzo di nuove metodologie per l'analisi ...Il monitoraggio settimanale di Gimbe evidenzia l’incremento dei nuovi casi e la risalita delle curve di ricoveri con sintomi e terapie intensive, entrambe sopra soglia di saturazione in metà delle reg ...