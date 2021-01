Pomeriggio 5: “Ad Adua non dispiacciono le donne, Dayane Mello la condiziona” (Di giovedì 14 gennaio 2021) A Pomeriggio 5, l’attrice Raffaella Di Caprio ha sganciato la bomba contro Adua Del Vesco e Dayane Mello, non mandandole a dire. Pomeriggio 5 durante questa prima settimana di messa in onda del 2021 non sta assolutamente deludendo il pubblico del piccolo schermo, in quanto Barbara d’Urso fornisce sempre ai telespettatori quelle notizie choc, o L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) A5, l’attrice Raffaella Di Caprio ha sganciato la bomba controDel Vesco e, non mandandole a dire.5 durante questa prima settimana di messa in onda del 2021 non sta assolutamente deludendo il pubblico del piccolo schermo, in quanto Barbara d’Urso fornisce sempre ai telespettatori quelle notizie choc, o L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Pomeriggio 5: “Ad Adua non dispiacciono le donne Dayane Mello la condiziona” - #Pomeriggio #dispiacciono #donne - CheDonnait : Forti accuse contro Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, a Pomeriggio 5. #GFVIP #rosmello - Paciok1991 : Rivelazioni shock di #raffaelladicaprio in diretta a #Pomeriggio5 sulla concorrente del #GFVIP #Adua. Tutto finto?… - tuttopuntotv : Pomeriggio 5, Raffaella Di Caprio: “Storie di Adua finte per farla emergere” #gfvip #gfvip5 #tzvip #pomeriggio5 - Hcomehorror : Adua smascherata a pomeriggio cinque #gfvip -