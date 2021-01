OPEC conferma stime petrolio | ma incertezze restano elevate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Quest’anno la domanda mondiale diaumenterà di 5,9 milioni di barili al giorno a 95,9 milioni. Lo stima l’contenuta nel bollettino mensile che sostanzialmentela previsione indicata il mese scorso. “Guardando avanti, lerimangono– si legge nel comunicato del Cartello dei paesi esportatori di– con i principali rischi al ribasso rappresentati dai problemi legati alle misure di contenimento varate per arginare il Covid-19 e dall’impatto della pandemia sul comportamento dei consumatori”. Questi rischi – spiega il Cartello – “includono anche il modo in cui molti paesi si stanno adattando alle misure di lockdown e per quanto tempo dovranno continuare a farlo. Allo stesso tempo, i piani di vaccinazione più veloci e la ripresa ...