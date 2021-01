Napoli, Victor Osimhen è ancora positivo al Coronavirus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rino Gattuso sarà ancora costretto a rinunciare a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, infatti, è risultato nuovamente positivo al tampone come comunicato dal club azzurro con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”. L’attaccante, ricordiamo, è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 1° gennaio quando ha fatto rientro in Italia dove aver trascorso le vacanze in Nigeria, festeggiando il suo ventiduesimo compleanno (28 dicembre) con una festa dove nessuno dei presenti – lui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rino Gattuso saràcostretto a rinunciare a. L’attaccante del, infatti, è risultato nuovamenteal tampone come comunicato dal club azzurro con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore, ha dato come risultato esitoal Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”. L’attaccante, ricordiamo, è risultatoal Covid-19 lo scorso 1° gennaio quando ha fatto rientro in Italia dove aver trascorso le vacanze in Nigeria, festeggiando il suo ventiduesimo compleanno (28 dicembre) con una festa dove nessuno dei presenti – lui ...

