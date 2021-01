LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Al-Attiyah beffa Peterhansel tra le auto, Benavides assapora la vittoria finale tra le moto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 auto – finale INCREDIBILE TRA LE auto! Il francese Stéphane Peterhansel (Mini) cede all’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) la prima posizione al traguardo dopo aver dominato gran parte della gara. Il transalpino taglia il traguardo con 1 minuto e 56 secondi di ritardo dal rivale che cerca in tutti i modi di tenere aperta la lotta per il titolo ad una prova dalla conclusione. Alla vigilia dell’ultima fatica della Dakar 2021, Stéphane Peterhansel resta al comando con 15? 05” di vantaggio. 13.39 CAMION – Anton Shibalov (Kamaz-Master) allunga e passa al rilevamento del km 362 con un margine di 2’06” sul connazionale russo Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) e di 3’09” sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42INCREDIBILE TRA LE! Il francese Stéphane(Mini) cede all’arabo Nasser Al-(Toyota) la prima posizione al traguardo dopo aver dominato gran parte della gara. Il transalpino taglia il traguardo con 1 minuto e 56 secondi di ritardo dal rivale che cerca in tutti i modi di tenere aperta la lotta per il titolo ad una prova dalla conclusione. Alla vigilia dell’ultima fatica della, Stéphaneresta al comando con 15? 05” di vantaggio. 13.39 CAMION – Anton Shibalov (Kamaz-Master) allunga e passa al rilevamento del km 362 con un margine di 2’06” sul connazionale russo Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master) e di 3’09” sul ...

Dakar 2020, tappa 11: Barreda senza benzina, Sunderland vince e accorcia

Ennesimo colpo di scena in questa Dakar 2021. Joan Barreda, che era al comando della tappa, non si ferma ad un punto di rifornimento e... resta a piedi con la sua Honda. Sam Sunderland conquista la vi ...

Dakar 2021: Maurizio Gerini e Francesca Gasperi

Maurizio Gerini e Francesca Gasperi su Moto.it dall'ospedale in Arabia Saudita. Live qui e sui canali YouTube e Facebook ...

Ennesimo colpo di scena in questa Dakar 2021. Joan Barreda, che era al comando della tappa, non si ferma ad un punto di rifornimento e... resta a piedi con la sua Honda. Sam Sunderland conquista la vi ...