LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer: 10 su 10! E’ seconda dietro a Eckhoff (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22: Un errore per Davidova in piedi, era l’ultima pretendente alla top ten 15.21: Due errori per Mironova in piedi 15.20: Mironova è 11ma a 32? all’ingresso dell’ultimo poligono 15.19: Sanfilippo è 27ma al km 7 15.18: Stesso podio della scorsa settimana con un solo, splendido cambiamento: Wierer è seconda al posto di H. Oeberg. la vincitrice è la stessa, Eckhoff e la terza è la stessa, la sempre più continua austriaca Hauser 15.17: E’ 14ma al traguardo Lisa Vittozzi con un decimo di vantaggio su Hammerschmidt, Elvita Oeberg si inserisce al decimo posto 15.15: Vittozzi è tredicesima a 1’03” da Eckhoff al km 7 15.15: Un errore a terra e zero in piedi per Sanfilippo cvhe transita dopo il secondo poligono con 1’20” di ritardo da ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22: Un errore per Davidova in piedi, era l’ultima pretendente alla top ten 15.21: Due errori per Mironova in piedi 15.20: Mironova è 11ma a 32? all’ingresso dell’ultimo poligono 15.19: Sanfilippo è 27ma al km 7 15.18: Stesso podio della scorsa settimana con un solo, splendido cambiamento:al posto di H. Oeberg. la vincitrice è la stessa,e la terza è la stessa, la sempre più continua austriaca Hauser 15.17: E’ 14ma al traguardo Lisa Vittozzi con un decimo di vantaggio su Hammerschmidt, Elvita Oeberg si inserisce al decimo posto 15.15: Vittozzi è tredicesima a 1’03” daal km 7 15.15: Un errore a terra e zero in piedi per Sanfilippo cvhe transita dopo il secondo poligono con 1’20” di ritardo da ...

