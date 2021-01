Le ricette sane | leggere e belle per i negati in cucina

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Non bisogna essere cuochi provetti per preparare piatti sani, leggeri ma anche belli e, soprattutto, buoni: per rendervene conto sfogliate la gallery sopra con cinque ricette gustose per tenersi in forma, dalla lasagna di melanzane alla (non)pizza di cavolo, pensate anche per chi odia stare ai fornelli. Sono tratte da un nuovo libro che ci ricorda che mangiare in modo corretto e bilanciato fa bene alla nostra salute oltre che alla nostra forma fisica: Ricette in equilibrio, strategie alimentari del nutrizionista per i negati in cucina (Mondadori Electa), di Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, volto molto noto anche in rete (qui, per esempio, il suo canale YouTube).