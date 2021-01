Il (possibile) futuro del Covid: “Endemico come un raffreddore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) A quanto pare la pandemia di coronavirus non se ne andrà improvvisamente, da un giorno all’altro, allo stesso modo in cui è arrivata. In molti pensavano che, con l’arrivo di un vaccino, il Covid-19 sparisse nel giro di pochi mesi. A quanto pare, e secondo gli esperti, potremmo impiegare molto più tempo del previsto per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 14 gennaio 2021) A quanto pare la pandemia di coronavirus non se ne andrà improvvisamente, da un giorno all’altro, allo stesso modo in cui è arrivata. In molti pensavano che, con l’arrivo di un vaccino, il-19 sparisse nel giro di pochi mesi. A quanto pare, e secondo gli esperti, potremmo impiegare molto più tempo del previsto per InsideOver.

MatteoF1989 : @marioerdrago @GiuseppeConteIT @BorisJohnson Il tw citato non parla del giorno dopo se non ho compreso male. È poss… - DanielaGrancini : @bscfederico Possibile che uno che si reputa intelligente come Conte non capisca che è solo affrancandosi dai Five… - Il_Matra : @inter_alcolica @dannyrose72 @Roberto23186246 @MariangelaPira Qualunque sarà il futuro, speriamo solo che sia il mi… - IilLuv2please : RT @meryanne61: #Ripongo nel futuro fecondo le mie speranze... Un viaggio verso il possibile... - alshorrorshow : Ed è anche riuscito ad aprirmi la strada per un possibile dick appointment futuro, che offertona vera -

Ultime Notizie dalla rete : possibile futuro Il (possibile) futuro del Covid: "Endemico come un raffreddore" Inside Over Calciomercato Serie B, colpo Atalanta | Assalto in casa Monza

Continua il lavoro senza sosta dell'Atalanta che pensa ad un nuovo colpo proveniente direttamente dal Monza: possibile assalto ...

Giuseppe Ruzza: "Il 15% delle società dilettantistiche potrebbe non farcela. Grazie a tutti i volontari"

[CALCIO VENETO] Il rieletto presidente Lnd Veneto, specifica quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa seconda ondata della pandemia, con società che potrebbero chiudere i battenti ...

Continua il lavoro senza sosta dell'Atalanta che pensa ad un nuovo colpo proveniente direttamente dal Monza: possibile assalto ...[CALCIO VENETO] Il rieletto presidente Lnd Veneto, specifica quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa seconda ondata della pandemia, con società che potrebbero chiudere i battenti ...