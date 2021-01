"HARRY STYLES E OLIVIA WILDE? ORA È GUARITO"/ Audio Radio Deejay: Linus si difende... (Di giovedì 14 gennaio 2021) "HARRY STYLES e OLIVIA WILDE stanno insieme? Ora è GUARITO", dice Linus a Radio Deejay: Audio. Bufera per battuta: su Twitter ondata di indignazione, Nicola Savino difende il collega che... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021) "stanno insieme? Ora è", dice. Bufera per battuta: su Twitter ondata di indignazione, Nicola Savinoil collega che...

Ultime Notizie dalla rete : HARRY STYLES Treat people with kindness di Harry Styles è il nostro mantra per il 2021 Vanity Fair.it Radio Deejay scherza su Harry Styles e la sua sessualità, i fan insorgono

Radio Deejay scherza su Harry Styles e scoppia la bufera. Da diversi minuti è esploso l'hashtag #radiodeejayisoverparty, espressione anglosassone che ...

Radio Deejay su Harry Styles: «Dicono che è guarito, sta con Olivia wilde»

I media, in particolare radio e televisione, dovrebbero smettere di avere questo tipo di atteggiamento e di linguaggio in merito alla sessualità delle persone ...

