Giulia De Lellis cade e batte la testa: come sta? Attesa prima di ulteriori controlli – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Piccola disavventura per Giulia De Lellis, a poche ore dal suo 25esimo compleanno. La nota influencer, infatti, ha avuto oggi un risveglio tutto da dimenticare ed il motivo è presto detto: una brutta caduta le avrebbe provocato una botta alla testa tale da dover attendere alcune ore prima di ulteriori controlli medici. Ma come sta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Piccola disavventura perDe, a poche ore dal suo 25esimo compleanno. La nota influencer, infatti, ha avuto oggi un risveglio tutto da dimenticare ed il motivo è presto detto: una brutta caduta le avrebbe provocato una botta allatale da dover attendere alcune oredimedici. Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

luciadalben97 : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - buonanotteamici : RT @pazzeska4: io una notte ho sognato britney spears che picchiava giulia de lellis ora da chi dovrei avere la denuncia? - PasqualeMarro : Con Andrea Damante è finita, ma Giulia De Lellis porta ancora la sua fedina - Mattiabuonocore : Giortì, debutto favoloso per il programma con Giulia De Lellis e Gemma Galgani - blogtivvu : Giulia De Lellis cade e batte la testa: come sta? Ore di attesa -