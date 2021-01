GFVip, il perfido scherzo di Dayane Mello ai ragazzi: ecco cosa è successo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un perfido scherzo, architettato da Dayane Mello ed eseguito in combutta con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ha colpito nella notte tra il 13 e il 14 gennaio Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta: le reazione dei concorrenti della Casa di Cinecittà del GFVip. Dopo le tensioni dovute al duro confronto tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa torna il sereno nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. A riprova del rinnovato buonumore generale un perfido scherzo realizzato nelle prime ore del mattino del 14 gennaio. La perfida idea L’idea, perfida, è partita da Dayane Mello che, in combutta con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ha deciso di “purgare” Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un, architettato daed eseguito in combutta con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ha colpito nella notte tra il 13 e il 14 gennaio Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta: le reazione dei concorrenti della Casa di Cinecittà del. Dopo le tensioni dovute al duro confronto tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa torna il sereno nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. A riprova del rinnovato buonumore generale unrealizzato nelle prime ore del mattino del 14 gennaio. La perfida idea L’idea, perfida, è partita dache, in combutta con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, ha deciso di “purgare” Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta. ...

La mattinata dei VIP prosegue fra chiacchiere e allenamenti finchè Pierpaolo , uscendo dal Confessionale con Giulia , non raduna l'intera comitiva nel salotto per leggere un nuovo Comunicato:I concorr ...

