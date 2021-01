Domani migliaia di ristoranti sfidano Conte e riaprono | “Lavorare è un diritto Dobbiamo vivere”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Venerdì 15 gennaio scatta la protesta di #ioapro, che porteràdia riaprire i battenti in tutta Italia, nonostante le restrizioni anti-Covid. La data è fissata: il 15 gennaio decine didiapriranno i battenti, incuranti delle restrizioni antiCovid, per protestare contro le misure che, da marzo in avanti, hanno fortemente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Hanno scelto di protestare in modo civile: apertamente e ben consapevoli che ognuno deve fare la propria parte per uscire da questa situazione angosciosa causata dal Covid-19 ...La protesta dei ristoratori milanesi all'Arco della Pace. (Fotogramma) Aprire per sopravvivere. Aprire per non richiudere. Decine di migliaia di ristoratori annunciano di voler aderire a #Ioapro1501, ...