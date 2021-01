Crisi governo, Gay (Confindustria Piemonte): "Uscirne in fretta, Paese non può aspettare" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Torino, 14 gen. (Labitalia) - "Io non entro nella discussione politica, non spetta a noi dare soluzioni su come uscire da questa situazione. Quello che posso dire è che bisogna fare in fretta, essere veloci. In questo momento c'è un Paese in piena emergenza pandemica ed economica che non può aspettare. Serve velocità, progettualità e concretezza". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, sulla Crisi di governo innescata dalle dimissioni della delegazione di Italia Viva. Una Crisi "da cui si deve uscire velocemente, guardando alla realtà della situazione che stiamo vivendo, con tanti dossier su cui bisogna intervenire subito", aggiunge Gay. Per il giovane presidente di Confindustria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Torino, 14 gen. (Labitalia) - "Io non entro nella discussione politica, non spetta a noi dare soluzioni su come uscire da questa situazione. Quello che posso dire è che bisogna fare in, essere veloci. In questo momento c'è unin piena emergenza pandemica ed economica che non può. Serve velocità, progettualità e concretezza". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Marco Gay, presidente di, sulladiinnescata dalle dimissioni della delegazione di Italia Viva. Una"da cui si deve uscire velocemente, guardando alla realtà della situazione che stiamo vivendo, con tanti dossier su cui bisogna intervenire subito", aggiunge Gay. Per il giovane presidente di...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l'Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l'Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno…