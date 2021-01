Crisi di Governo, Fico: “La Camera non può essere indifferente, chiederò a Conte di venire in Aula” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sospende la seduta e convoca la capigruppo: “Aderisco alla richiesta di convocare a breve una capigruppo, anche per stabilire un percorso ordinato e responsabile in questo momento così drammatico. Contatterò il presidente Conte per la richiesta di venire in Aula” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente delladei deputati, Roberto, sospende la seduta e convoca la capigruppo: “Aderisco alla richiesta di convocare a breve una capigruppo, anche per stabilire un percorso ordinato e responsabile in questo momento così drammatico. Contatterò il presidenteper la richiesta diin” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

