Covid, record di vittime in Germania: 1.244. In Svezia 351 morti da mercoledì: mai così tanti. In Cina primo decesso dopo 8 mesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da Covid19, in Europa preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di morti da inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni. “Alla fine di questo anno avremo raggiunto la normalità”, ha comunque dichiarato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, aggiungendo che adesso si deve continuare a fare ogni sforzo per ridurre i contatti. “Ogni singola infezione è una di troppo. Proteggete voi stessi e gli altri. Pensate al sistema sanitario”, ha detto. Wieler ha anche sottolineato che in questa seconda ondata della pandemia “sempre più giovani sono colpiti dal virus” e anche nelle terapie intensive “ci sono molti pazienti sotto i 60 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da19, in Europa preoccupa l’andamento inche nelle ultime 24 ore ha registrato ildida inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni. “Alla fine di questo anno avremo raggiunto la normalità”, ha comunque dichiarato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, aggiungendo che adesso si deve continuare a fare ogni sforzo per ridurre i contatti. “Ogni singola infezione è una di troppo. Proteggete voi stessi e gli altri. Pensate al sistema sanitario”, ha detto. Wieler ha anche sottolineato che in questa seconda ondata della pandemia “sempre più giovani sono colpiti dal virus” e anche nelle terapie intensive “ci sono molti pazienti sotto i 60 ...

Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - sole24ore : Prosecco da record nell’anno del Covid: superati i 500 milioni di bottiglie - Agenzia_Ansa : #Covid, in #Usa i casi superano quota 23 milioni. In #Germania nuovo record vittime, 1.244 in 24 ore #ANSA - Notiziedi_it : Covid, Francia anticipa coprifuoco alle 18. Contagi record in Spagna: oltre 61mila - ecirtaeBea : Se leggo tweet che compatiscono i piloti che hanno preso il covid divento nera perché nessuno li ha obbligati ad an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record di vittime in Germania: 1.244. In Cina primo decesso dopo 8 mesi Il Fatto Quotidiano Canile di Refrancore: record di cani adottati ma ancora in 80 attendono una nuova casa

Il 2020 non lascia solo cose brutte. Al canile di Refrancore, infatti, si lascia dietro un record inseguito da tutte le strutture di rifugio: quello di numero di cani adottati. In sei mesi, nonostante ...

Il coronavirus corre in Usa e Regno Unito: record di vittime

Roma, 14 gen. (askanews) - Corre il coronavirus nel mondo con numeri preoccupanti e in continua crescita, soprattutto negli Stati Uniti che ...

Il 2020 non lascia solo cose brutte. Al canile di Refrancore, infatti, si lascia dietro un record inseguito da tutte le strutture di rifugio: quello di numero di cani adottati. In sei mesi, nonostante ...Roma, 14 gen. (askanews) - Corre il coronavirus nel mondo con numeri preoccupanti e in continua crescita, soprattutto negli Stati Uniti che ...