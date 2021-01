Covid in Germania: la Merkel vuole un lockdown rafforzato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riferisce Bild, la cancelliera Angela Merkel intende inasprire il lockdown in Germania già a partire dal 20 gennaio. Angela Merkel starebbe infatti valutando le opzioni di sospendere il… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riferisce Bild, la cancelliera Angelaintende inasprire ilingià a partire dal 20 gennaio. Angelastarebbe infatti valutando le opzioni di sospendere il… L'articolo proviene da MeteoWeek.

