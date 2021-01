Cerchietti per capelli: fasce, accessori eleganti e fai da te (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le donne non amano rinunciare ai loro Cerchietti per capelli. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a Blair Waldorf di Gossip Girl, la storia dell’ultimo secolo di acconciature capelli è stata segnata da questo accessorio (un cerchio non completo). Tra le prime a portarlo e poi a diffonderlo nel mondo, è stata proprio la protagonista del libro di Lewis Carroll. Erano i primi del ‘900 e il cerchietto che Alice portava, porta ancora il suo nome, in Inghilterra. Si chiama Alice band, e questo cerchietto semplice e abbastanza sottile, e tradizionalmente flessibile, lo ama anche Kate Middleton. La versione più semplice, rivestita spesso di stoffa colorata, è quella che tutte noi abbiamo portato da bambine e adolescenti negli Anni 80 e 90. Gli stessi modelli che Gucci ha ripreso per la sua ultima collezione invernale. Alice e ... Leggi su amica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le donne non amano rinunciare ai loroper. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a Blair Waldorf di Gossip Girl, la storia dell’ultimo secolo di acconciatureè stata segnata da questoo (un cerchio non completo). Tra le prime a portarlo e poi a diffonderlo nel mondo, è stata proprio la protagonista del libro di Lewis Carroll. Erano i primi del ‘900 e il cerchietto che Alice portava, porta ancora il suo nome, in Inghilterra. Si chiama Alice band, e questo cerchietto semplice e abbastanza sottile, e tradizionalmente flessibile, lo ama anche Kate Middleton. La versione più semplice, rivestita spesso di stoffa colorata, è quella che tutte noi abbiamo portato da bambine e adolescenti negli Anni 80 e 90. Gli stessi modelli che Gucci ha ripreso per la sua ultima collezione invernale. Alice e ...

Le donne non amano rinunciare ai loro cerchietti per capelli. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a Blair Waldorf di Gossip Girl, la storia dell'ultimo secolo di acconciature capelli è stata segnata

Daphne Bridgerton è la nuova icona di moda 2021. La protagonista dell'omonima serie Netflix Bridgerton è già al centro delle tendenze