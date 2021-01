Arcuri: “1 italiano su 25 ha contatto il Coronavirus, l’Rt continua a crescere” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Dall’inizio della pandemia ha contratto il virus un italiano su 25. L’indice Rt è tornato a crescere, con esso i casi e purtroppo i decessi. Il virus è ancora fra noi e cresce, anche se da qualche giorno la pressione sulle terapie intensive pare diminuire. In ogni caso, arriveranno strutture per le Regioni, se necessario. In Europa c’è un boom di contagi, dobbiamo dire chiaramente che ovunque si fa fatica a debellare la seconda ondata, per non dire che non ci si riesce“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Domenico Arcuri, relative alla prolissa emergenza Coronavirus. Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 ha evidenziato le difficoltà internazionali nell’opporsi all’avanzata del virus pandemico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Dall’inizio della pandemia ha contratto il virus unsu 25. L’indice Rt è tornato a, con esso i casi e purtroppo i decessi. Il virus è ancora fra noi e cresce, anche se da qualche giorno la pressione sulle terapie intensive pare diminuire. In ogni caso, arriveranno strutture per le Regioni, se necessario. In Europa c’è un boom di contagi, dobbiamo dire chiaramente che ovunque si fa fatica a debellare la seconda ondata, per non dire che non ci si riesce“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Domenico, relative alla prolissa emergenza. Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 ha evidenziato le difficoltà internazionali nell’opporsi all’avanzata del virus pandemico. SportFace.

"Purtroppo il virus continua ad avanzare se non a dilagare" . Sono le parole del commissario straordinario per l'emergenza Covid ...

"In Italia è stato vaccinato finora l'1,5% della popolazione, in Germania l'1% e in Francia lo 0,37%. E' tutt'altro che un segno di un trionfalismo, siamo all'inizio di un lungo cammino che abbiamo in ...

