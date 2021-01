Antonella Elia | la Boccoli la attacca | “Non è vero che hai avuto un tumore”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Benedictasi è scagliata dopodopo il suo confronto con Samantha De Grenet, la accusa di aver mentito Si torna a parlare di, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo il confrontocon Samantha De Grenet laè finita nella bufera, tantissime sono state le critiche e le accuse contro di lei. A causa del suo duro atteggiamento la gieffina è scoppiata in lacrime nella casa più spiata d’Italia,le ha detto di essere ingrassata lei ha tirato fuori la storia della malattia. Nella puntata andata in onda lunedì Alfonso Signorini le ha fatte confrontare di nuovo e si è scusato per ciò che è successo nella precedente ...