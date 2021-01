Vincenzo-Nibali | carico e pronto per la nuova stagione

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)pensa già allaciclistica 2021. Si sta allenando per poter vincere nuove entusiasmanti sfide. Gli obiettivi lo tengono vivo e agguerrito. L’anno scorso qualcosa mentalmente ha fatto sì che il corridore non potesse dare il meglio di sé, ma ora si deve pensare al presente. Si tratta di un talento maturo e consapevole che può vantare un enorme bagaglio di esperienza.: che cosa ha dichiarato?ha lasciato qualche dichiarazione all’Ansa prima di cominciare la2021.ha detto: “Quest’anno cercherò di dedicarmi principalmente al Giro d’Italia: abbiamo studiato una marcia di avvicinamento adeguata all’impegno, poi si ...

Vincenzo-Nibali pensa già alla nuova stagione ciclistica 2021. Si sta allenando per poter vincere nuove entusiasmanti sfide. Gli obiettivi lo tengono vivo e agguerrito. L'anno scorso qualcosa ...