Tiziana Cantone è stata uccisa, non è stato suicidio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera a Storie Italiane si è tornati a parlare del caso di Tiziana Cantone, la 31enne che 4 anni fa si uccise impiccandosi nel seminterrato di casa sua a causa di alcuni suoi video hard girati insieme al suo ex fidanzato. Adesso, però, emerge un importante particolare: Tiziana potrebbe esser stata uccisa, e non si è perciò trattato di suicidio. Per la verità, la mamma di Tiziana durante tutti questi anni ha sempre ribadito che lei riteneva impossibile che la figlia si fosse suicidata. Ha sempre detto che Tiziana nonostante tutto fosse serena, e che stava riuscendo a lasciarsi alle spalle quella brutta vicenda che l’aveva riguardata. Quel gesto estremo della giovane donna, dunque, era rimasto inspiegato ed inspiegabile ai familiari. Adesso ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera a Storie Italiane si è tornati a parlare del caso di, la 31enne che 4 anni fa si uccise impiccandosi nel seminterrato di casa sua a causa di alcuni suoi video hard girati insieme al suo ex fidanzato. Adesso, però, emerge un importante particolare:potrebbe esser, e non si è perciò trattato di. Per la verità, la mamma didurante tutti questi anni ha sempre ribadito che lei riteneva impossibile che la figlia si fosse suicidata. Ha sempre detto chenonostante tutto fosse serena, e che stava riuscendo a lasciarsi alle spalle quella brutta vicenda che l’aveva riguardata. Quel gesto estremo della giovane donna, dunque, era rimasto inspiegato ed inspiegabile ai familiari. Adesso ...

