Teresa | la figlia di Jovanotti | ha avuto un tumore | la lotta durata 7 mesi

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e Francesca Valiani, negli ultimi 7 mesi ha portato avanti una lotta durissima per la sua stessa vita, vincendola. Terry Cherubini, come la si trova sui social, ha sconfitto il linfoma di Hodgkin, una delle forme di cancro più rare al mondo. A raccontarlo è stata la stessa Teresa, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram poi ripreso dai genitori. "Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n'è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca" ha scritto il cantante, trasmettendo la gioia ai fan.

