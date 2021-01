Recovery Plan, 28 miliardi per istruzione e ricerca. Anief pronta a presentare suoi cluster a Governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “E’ importante l’approvazione del Recovery Plan in Consiglio dei Ministri, si tratta di più di 220 miliardi che vengono stanziati e che dovranno far ripartire il Paese”. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, dicendosi “pronto ad essere ricevuto assieme alle altre confederazioni per portare avanti le istanze del personale della scuola sui progetti da sviluppare per non perdere questo importante investimento”. “Più di 28 miliardi sono stati stanziati fra istruzione e ricerca, 19 miliardi solo per la Scuola“, ricorda il leader del sindacato, aggiungendo che fra gli interventi principali c’è la garanzia del diritto allo studio. “L’Anief ha già dei progetti in cantiere”, afferma Pacifico, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “E’ importante l’approvazione delin Consiglio dei Ministri, si tratta di più di 220che vengono stanziati e che dovranno far ripartire il Paese”. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola, dicendosi “pronto ad essere ricevuto assieme alle altre confederazioni per portare avanti le istanze del personale della scuola sui progetti da sviluppare per non perdere questo importante investimento”. “Più di 28sono stati stanziati fra, 19solo per la Scuola“, ricorda il leader del sindacato, aggiungendo che fra gli interventi principali c’è la garanzia del diritto allo studio. “L’ha già dei progetti in cantiere”, afferma Pacifico, ...

