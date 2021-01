**Recovery: da Cdm ok a Pnrr da 210 mld** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Via libera al Consiglio dei ministri alla proposta di Piano nazionale di Ripresa e resilienza (Pnrr) che sarà inviato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni. Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del Pnrr sono pari a circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro collocazione all’interno del Pnrr, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa. Lo rende Palazzo Chigi al termine del Cdm, durato oltre tre ore sul Recovery Plan. Ai 210 miliardi di euro del Pnrr si dovrebbero aggiungere i 13 miliardi del React-Eu per un totale che arriverebbe a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Via libera al Consiglio dei ministri alla proposta di Piano nazionale di Ripresa e resilienza () che sarà inviato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni. Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni delsono pari a circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro collocazione all’interno del, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa. Lo rende Palazzo Chigi al termine del Cdm, durato oltre tre ore sul Recovery Plan. Ai 210 miliardi di euro delsi dovrebbero aggiungere i 13 miliardi del React-Eu per un totale che arriverebbe a ...

robersperanza : Domani in cdm arriva il recovery fund. Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi. É un primo passo molto importante… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - Adnkronos : #Recovery, piano approvato in #Cdm: #ItaliaViva si astiene - TV7Benevento : **Recovery: da Cdm ok a Pnrr da 210 mld**... - SensoDiNausea : RT @MaxLandra: #Recovery: via libera del Cdm. Astenute le ministre #Iv. Ora lo spettro della crisi Voci e 'conteggi' su possibili 'resp… -