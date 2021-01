Presentazione Yamaha MotoGP | ecco la data

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)sarà la seconda scuderia a mettere in atto ladei propri prototipi. Anche la Ducati, proprio pochi giorni fa, ha deciso di programmare l’unveiling delle due moto ufficiali creando un evento web ad hoc. Per evitare il rischio di contagi, anche laha deciso di procedere con lo stesso modus operandi. Non resta quindi che scoprire quando verranno svelate le nuove livree 2021.M1, first look Con la nuova ondi contagi in arrivo, l’Asia orientale è di nuovo in stato di allerta. Proprio ieri Dorna Sports, FIM e IRTA hanno deciso di annullare i test e lo Shakedown previsti per Febbraio a Sepang. Per limitare il più possibile la diffusione del virus anche la casa di Iwata ha deciso di procedere alla ...