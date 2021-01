Parma | Malcuit in dirittura d’arrivo | Occhio al trequartista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsi muove sul mercato con decisione. La classifica non è delle migliori e la società vuole accontentare il tecnico D’Aversa da poco sulla panchina emiliana al posto di… L'articoloinalproviene da MeteoWeek.

_SiGonfiaLaRete : #Malcuit al #Parma, manca solo l'annuncio - SiamoPartenopei : Malcuit-Parma, c'è accordo totale! Si attende solo l'ok di D'Aversa: la data del possibile annuncio - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Malcuit ha detto sì al Parma, manca solo l'ultimo ok. Battuta la Fiorentina - CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Gazzetta: 'Malcuit-Parma, accordo trovato. Le ultime' - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Malcuit

Il Parma si muove, vuole rinforzarsi con giocatori di esperienza. Ounas e non solo, Sky fa il punto: “Dal Napoli – via Cagliari – potrebbe arrivare Ounas, è il nome nuovo per il Parma. Carli lo voleva ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kevin Malcuit sarebbe a un passo dal vestire la maglia del Parma ...