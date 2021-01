“P.s. È sottinteso che il Governo è di Conte” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pensavamo che quella del Papeete fosse la crisi più pazza del mondo. Invece dobbiamo dire che anche questa del 2021 si sta difendendo bene. Ad esempio oggi Grillo, quello che una volta era a capo di un Movimento che non si alleava con nessuno scrive su Facebook che è l’ora di fare un patto per tutti i partiti:”Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese. Lavoriamo uniti” e “cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia. Allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pensavamo che quella del Papeete fosse la crisi più pazza del mondo. Invece dobbiamo dire che anche questa del 2021 si sta difendendo bene. Ad esempio oggi Grillo, quello che una volta era a capo di un Movimento che non si alleava con nessuno scrive su Facebook che è l’ora di fare un patto per tutti i partiti:”Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese. Lavoriamo uniti” e “cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia. Allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di ...

Grillo, proprio lui, propone un patto tra tutti i partiti. Poi visto che le sue parole potevano sembrare un appello a formare un governo di scopo, quello fantomatico magari guidato da Draghi o Cartabi ...

