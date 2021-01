Matteo Renzi annuncia le dimissioni dei suoi ministri dal Governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi alle 18.15 di mercoledì annuncia in diretta tv e conferma le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto dal Governo “come abbiamo già scritto al presidente del Consiglio. Una grande fatica e grande coraggio per dimettersi. E senso di responsabilità – spiega – La crisi politica non l’ha aperta Italia Viva, è aperta da mesi”. Alla luce delle parole del presidente della Repubblica Renzi sottolinea: “Pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine: se si pensa di affrontarli lo si faccia. Concretamente”. Poco prima, nel pomeriggio, Giuseppe Conte era salito al Quirinale da Sergio Mattarella che ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza. Tornando a piedi a Palazzo Chigi il premier, intercettato dai cronisti: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)alle 18.15 di mercoledìin diretta tv e conferma ledi Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto dal“come abbiamo già scritto al presidente del Consiglio. Una grande fatica e grande coraggio per dimettersi. E senso di responsabilità – spiega – La crisi politica non l’ha aperta Italia Viva, è aperta da mesi”. Alla luce delle parole del presidente della Repubblicasottolinea: “Pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine: se si pensa di affrontarli lo si faccia. Concretamente”. Poco prima, nel pomeriggio, Giuseppe Conte era salito al Quirinale da Sergio Mattarella che ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza. Tornando a piedi a Palazzo Chigi il premier, intercettato dai cronisti: ...

fattoquotidiano : Nel 2150, Firenze si meravigliò di aver potuto vivere per tanti anni senza una statua di Renzi a cavallo [Leggi, di… - La7tv : #tagada Luca #Telese attacca Matteo #Renzi e il suo modo di far politica: 'E' un organismo parassita che distrugge… - Corriere : È sgomento e, anzi, scandalizzato, Sergio Mattarella, nelle ore che precedono il redde rationem tra Matteo Renzi e… - elliethescythe : RT @marge_tatcher: “Nel bel mezzo di una pandemia globale e di una brutale recessione potrebbe non sembrare il momento più opportuno per pr… - GuglielmoLauro : RT @fattoquotidiano: È vero che la Nato è un’alleanza in declino, ma non al punto da contemplare la nomina di Matteo Renzi a suo segretario… -