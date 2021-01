Lei è la figlia di una delle coppie della tv più amate e belle: notate la somiglianza con la mamma? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lei si chiama Stella ed è la figlia di una delle coppie più belle e amate della tv. La somiglianza con la mamma è impressionante: avete capito di chi stiamo… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lei si chiama Stella ed è ladi unapiùtv. Lacon laè impressionante: avete capito di chi stiamo… L'articolo proviene da MeteoWeek.

chetempochefa : “Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia della mia Teresa se n’è andata, oggi per noi è un giorn… - HuffPostItalia : 'Mia figlia ha avuto un linfoma Hodgkin. Oggi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca' - IlContiAndrea : Forza e felice per lei! ?? #TeresaCherubini, la figlia di #Jovanotti rivela: “Ho avuto il cancro. Tutto è iniziato c… - Mauro_the_Crew : @frabarraco @bravimabasta Lei si professa più furba di milioni di italiani? Neanche il coraggio di mettere la sua f… - Ilaria76985305 : RT @chetempochefa: “Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia della mia Teresa se n’è andata, oggi per noi è un giorno bel… -