La reporter Sara Sidner di Cnn in lacrime | si aggrava la pandemia in Usa

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Cnn, indurante un collegamento in diretta tv per la pesante situazione dellaCovid-19: la storia del drammatico episodio La giornalista, 48 anni, corrispondente del canale televisivo Cnn ha pianto in diretta (Twitter)Leil pianto singhiozzante di, corrispondente e giornalista Cnn, fanno capire la gravità della situazione negli Stati Uniti. Il Paese nordamericano sta attraversando una pesante recrudescenza dellaCovid-19: ieri si sono toccati i 4500 morti in sole 24 ore. Gli Usa sono arrivati così a 375mila vittime, un numero incredibile che ha piegato la tempra e la classica flemma giornalistica. Ieri la ...